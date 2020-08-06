Под Киевом, в Обухове, на дороге произошло ЧП из-за того, что водители поссорились на дороге. После этого один достал пистолет и несколько раз хаотично выстрелил в сторону оппонента и остановки.

На звуки из магазина выбежала девушка и получила ранение грудной клетки. Ее госпитализировали.

Сам стрелок исчез, но позже его нашли и задержали. Это киевлянин 33 лет. У него изъяли пистолет "Форт-12", патроны и документы на оружие.

Мужчина находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Ранее мы писали о том, что в Обухове на объездной дороге произошло серьезное тройное ДТП.