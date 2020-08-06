Под Киевом мужчина устроил стрельбу на остановке: пострадала 20-летняя девушка [ Редактировать ]
Под Киевом, в Обухове, на дороге произошло ЧП из-за того, что водители поссорились на дороге. После этого один достал пистолет и несколько раз хаотично выстрелил в сторону оппонента и остановки.
На звуки из магазина выбежала девушка и получила ранение грудной клетки. Ее госпитализировали.
Сам стрелок исчез, но позже его нашли и задержали. Это киевлянин 33 лет. У него изъяли пистолет "Форт-12", патроны и документы на оружие.
Мужчина находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.
Ранее мы писали о том, что в Обухове на объездной дороге произошло серьезное тройное ДТП.
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