Под Киевом автомобилист устроил стрельбу [ Редактировать ]
Фото: Delo.ua
В Вышгороде водитель стрелял из пистолета посреди дороги.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По информации, инцидент произошел около 3:00. Согласно поступившему сообщению, стрелял из револьвера в центре селя водитель автомобиля с номерами иностранной регистрации.
Стрелял он в небо, и, к счастью, из людей никто не пострадал.
Отмечается, что по факту возбуждено уголовное производство по ст Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой.
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