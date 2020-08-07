В Вышгороде водитель стрелял из пистолета посреди дороги.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации, инцидент произошел около 3:00. Согласно поступившему сообщению, стрелял из револьвера в центре селя водитель автомобиля с номерами иностранной регистрации.

Стрелял он в небо, и, к счастью, из людей никто не пострадал.

Отмечается, что по факту возбуждено уголовное производство по ст Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой.

Читайте также, в Сумах мужчина стрелял в соседа. В результате один из жителей соседнего дома получил несколько ранений.