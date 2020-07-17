В центре Киева водитель эвакуатора устроил стрельбу. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел на улице Крещатик.

Эвакуатор подрезал автомобиль BMW, после чего стажер на эвакуаторе, который находился за рулем, показал водителю иномарки неприличный жест, а водитель эвакуатора начал стрелять из окна.

На месте происшествия работали криминалисты.

"Эвакуатор правоохранители задержали уже возле ТЦ "Гулливер". Сейчас мужчины из BMW пишут заявления", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Вишневом мужчина открыл стрельбу по прохожим.