Володимир Зеленський закликав готуватися до другої хвилі COVID-19 [ Редактировать ]
Україна готується до другої хвилі коронавірусної інфекції. І якщо протягом доби фіксуватимуть понад дві тисячі нових хворих, то кількість смертей досягне 50 на день.
Такі побоювання сьогодні висловив Президент України під час селекторної наради.
Володимир Зеленський нагадав, що друга хвиля пандемії вже почалася у Німеччині, також на кількість збільшення інфікованих очікують у Польщі, Франції та Нідерландах.
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