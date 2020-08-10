Українські військові торгували деталями від вертольотів [ Редактировать ]
Продам військові запчастини у хороші руки. Контррозвідка СБУ спіймала військових на продажі комплектувальних для вертольотів. За інформацією оперативників, запчастинами зацікавилися іноземці.
Горе-продавці намагалися налогодити схему збуту майна, яке викрали на військових складах. За попередніми даними, злочинці - екс-керівник одного з оборонних підприємств, а також колишні військовослужбовці.
по теме
В Украине завершился весенний призыв
Призывников в возрасте 18-19 лет забирали в армию только по их собственному желанию. Всем выпускникам школ при желании предоставляли отсрочку для поступления в ВУЗы
Українські десантники готуються до участі у багатонаціональних навчаннях Saber Junction - 2020
Серію навчань проводить командування підготовки 7-ї армії Сухопутних військ Збройних Сил США, а проходитимуть вони в Німеччині
В ОБСЕ подсчитали количество нарушений в первый день перемирия на Донбассе
В Донецкой области наблюдатели зафиксировали 21 взрыв, а также 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия
На Донбасс прибывают опытные миротворцы миссий ООН
С полуночи 27 июля на линии разграничения на Донбассе должно наступить полное и всеобъемлющее прекращение огня
Боевики "ДНР" и "ЛНР" получили приказ соблюдать режим тишины
С 00:01 27 июля на Донбассе запрещено использовать любое вооружение, включая стрелковое оружие