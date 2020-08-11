Стріляниною завершилась і гучна вечірка у Вашингтоні. Одна людина загинула, 20 поранені. Хто і чому відкрив вогонь - правоохоронці зараз з'ясовують. Олексій Пшемиський про цю історію докладніше.

Поліцейські стрічки, пластикові стакани з під пива на асфальті та заплакані очі матерів. Все, що лишилося після гучного дня народження в одному зі спальних районів Вашингтона.

Пітер Ньюсхем, начальник поліції Вашингтону, округ Колумбія:

Там був натовп, точно забагато людей, по міркам карантину - величезна кількість. Гучно грала музика. Також там була їжа - тобто це була якась соціальна подія. І сталася якась сварка - хтось дістав зброю, пролунало багато пострілів. В результатів 20 людей отримали кулі.

За даними правоохоронців стрілків було троє. Та от чи були вони гостями вечірки - чи напали на тих хто гучно святкував - поки невідомо. Смертельні поранення внаслідок стрілянини отримав 17-річний місцевий хлопець. У нього лишився однорічний син.

Артецка Браун, мати загиблого гостя вечірки:

Я не можу зрозуміти як мого сина просто не стало. Йому було 17. Мій старший. В мене п'ятеро хлопчиків. Життя невинного хлопця хтось забрав просто так без причини. Ось про що я думаю.

У лікарні в критичному стані також поліцейська. Як кажуть правоохоронці - вона була на вечірці поза службою. Імовірно як гість. Чи могла спровокувати конфлікт поява служителя порядку нині встановлюють слідчі. У владі міста наголошують - на заході були сотні гостей, а подібні вечірки на час карантину у місті суворо заборонені.

Мюріель Боузер, мер Вашингтону, округу Колумбія:

На вулицях округу Каламібя заборонено вживати алкоголь, заборонено курити марихуану. Збиратися на вечірки групами більш ніж 50 людей - це проти наших рішень. І ось що відбувається. Коли ми кажемо, що проводити великі заходи недозволено - це задля безпеки усіх людей.

Пітер Ньюсхем, начальник поліції Вашингтону, округ Колумбія:

Такі заходи у нашому місті у час карантину COVID-19 - неприпустимі. Це надто небезпечно. Звісно ніхто не знає заздалегідь що може статися таке, але ми не можемо зараз дозволяти такі величезні збори людей у місті.

Поліція шукає ймовірних стрілків та організаторів заходу.

Вже майже пів року Вашингтоні - у локдауні - більшість робітників, які можуть, і досі працюють з дому. У столиці США заборонені будь-які масові заходи і збори.

Враховуючи, що кількість хворих на COVID-19 у США перевалила вже за п'ять мільйонів, обмеження імовірно діятимуть тут ще довго. У владі вкотре закликають людей дотримуватися їх. Та з кожним тижнем американцям карантин дається усе важче.