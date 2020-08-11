На Херсонщині виявили сотні тисяч мертвих карасів [ Редактировать ]
На Херсонщині масовий мор риби. Понад півтора мільйона карасів, бичків та краснопірок виявив рибоохоронний патруль на Дніпровсько-Бузькому лимані, поблизу села Софіївка.
Щоб встановити причини загибелі риби, проби води та мертві тушки передали для лабораторних досліджень.
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