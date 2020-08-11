Вісімнадцять об'єднаних територіальних громад на сході України можуть залишитися осторонь місцевих виборів. Таким чином, понад півмільйона українців позбудуться конституційного права і не зможуть проголосувати.

Чому так сталося і як ця ситуація розвиватиметься далі? - з’ясовували наші кореспонденти.

Населення Донбасу вже тривалий час потерпає від обмежень громадянських прав та свобод. Сьогодні у Дружківкі відбулося позачергове засідання міської ради. Люди звернулись до президента, який своїм указом позбавив їх права обирати. Після утворення військово-цивільних адміністрацій у Лисичанську та Сєвєродонецьку Луганської області припинилися повноваження обраних міських рад.

8 серпня ЦВК своїм рішенням скасувала вибори до органів місцевого самоврядування у вісімнадцяти об'єднаних територіальних громадах на сході України. Причина - неможливість забезпечити виборчий процес.

Валерій Гнетенко, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":

Сегодня депутаты показали, что это решение совершенно не правильно подняли вопросы которые связаны с конституционным правом каждого избирателя быть избраным и избирать и это обращение уже сегодня пойдет к президенту. Я считаю, что 500 тысяч жителей Донбаса имеют право проголосовать и избирать свои местные советы. Если в 2019 году они избрали президента, избрали парламент, то почему в этом году они не могут избрать местные советы?

Аналогічні звернення до президента невдовзі планує надіслати і решта громад.

Валерій Гнетенко, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":

Это Славянск, Селидово, Константиновка и другие города, которые тоже примут свои решения городских советов в поддержку этих громад. Я думаю, что сегодня не согласны с этим решением все жители Донбаса.

На ситуацію відреагувала і уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона вимагає від ЦВК надати документи, на підставі яких 18 громад позбавили конституційного права проголосувати. Тим часом опозиційні сили звернулися із закликом до країн - членів G7 та демократичної міжнародної спільноти виступити із засудженням дій української влади щодо обмеження права на волевиявлення сотень тисяч українців.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Это абсолютно циничное, безнравственное оскорбляющее жителей Донбасса решение, потому что принято решение не проводить выборы в городах абсолютно мирных, Севердонец, Лисичанск. Волновахский район, в районах в которых проходили выборы президента, парламента, их можно получается было выбирать, а местные власти они отказали людям в праве выбора. Естественно мы это оцениваем как цинизм обман, существующей власти, президента хеленского его окружения, людей которые ему поверили. При чем большая часть людей этих, во втором туре голосовали за президента Зеленского и вот такую пощечину они от него получили. Поэтому мы сегодня уже зарегистрировали заявления в ДБР по преступления против людей, мы сегодня идем в суд по отмене постановления ЦВК и политически будет отвечать люди, которые принимали это решение и криминально, и мы добьемся правды и защитим этих людей.

Опозиціонери вимагають не руйнувати демократичні цінності і надати жителям Сходу право на волевиявлення.