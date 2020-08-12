Утром 12 августа на большей территории Беларуси после трех дней отсутствия вновь заработал интернет - как стационарный, так и мобильный. Об этом сообщает оппозиционное издание Tut.by.

Около 7:00 жителям Республики вернули доступ к соцсетям и мессенджерам, поисковикам Google и Яндекс, начали открываться зарубежные сайты. Около 9:00 вновь можно было читать некоторые белорусские СМИ, в частности, Tut.by и Onliner.by.

Национальный центр обмена трафиком Беларуси объяснил восстановление доступа к интернету "снижением массированных DDoS-атак на инфраструктуру сетей белорусских операторов".

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Вместе с тем в Беларуси ввели запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Об этом государственному информагентству "Белта" сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Введение запрета предусмотрено постановлением Совета Министров от 11 августа 2020 года №475 "Об обороте пиротехнических изделий". Документ вступил в силу с 12 августа.

В связи с этим просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси.

Петарды и фаеры используют участники акций протеста, которые проходят в Минске и других городах Беларуси. Они начались после президентских выборов 9 августа, победу на которых в очередной раз одержал Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что МВД Беларуси признало, что милиция применила огнестрельное оружие, а МИД Украины сообщил, что во время протестов задержали 9 украинских граждан.