Беларусам включили интернет, но запретили покупать пиротехнику [ Редактировать ]
Утром 12 августа на большей территории Беларуси после трех дней отсутствия вновь заработал интернет - как стационарный, так и мобильный. Об этом сообщает оппозиционное издание Tut.by.
Около 7:00 жителям Республики вернули доступ к соцсетям и мессенджерам, поисковикам Google и Яндекс, начали открываться зарубежные сайты. Около 9:00 вновь можно было читать некоторые белорусские СМИ, в частности, Tut.by и Onliner.by.
Национальный центр обмена трафиком Беларуси объяснил восстановление доступа к интернету "снижением массированных DDoS-атак на инфраструктуру сетей белорусских операторов".
Вместе с тем в Беларуси ввели запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Об этом государственному информагентству "Белта" сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
Введение запрета предусмотрено постановлением Совета Министров от 11 августа 2020 года №475 "Об обороте пиротехнических изделий". Документ вступил в силу с 12 августа.
В связи с этим просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси.
Петарды и фаеры используют участники акций протеста, которые проходят в Минске и других городах Беларуси. Они начались после президентских выборов 9 августа, победу на которых в очередной раз одержал Александр Лукашенко.
Ранее сообщалось, что МВД Беларуси признало, что милиция применила огнестрельное оружие, а МИД Украины сообщил, что во время протестов задержали 9 украинских граждан.
по теме
В Беларуси женщины в белом вышли на протесты (видео)
Они протестуют против насильственных действий силовиков
В Беларуси заявили о задержании организаторов акций протеста
Один из них руководил действиями соратников из гостиницы
Массовые задержания и отсутствие интернета: как проходит третий день протестов в Беларуси (фото, видео)
В Минске и других крупных городах начались проблемы с мобильным интернетом
Второй день протестов в Беларуси: подробности акции (фото, видео)
В Беларуси после завершения президентских выборов начались массовые акции протеста
В Минске силовики открыли огонь по протестующим: есть раненые (видео)
Огонь по демонстрантам открыли на улице Кавалерийской