В среду, 12 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко созвал собрание из-за протестов в стране. Он называет главными задачами "обеспечение безопасности граждан и защиту конституционного строя". Об этом сообщает "Наша Нива".

Отметим, в стране после выборов президента ситуация усложнилась.

Понятно из ситуации, что главными задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего - обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан соседней страны к "максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия".

Напомним, что 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко (80% голосов), занимающий этот пост уже 26 лет. Второе место заняла оппозиционер Светлана Тихановская (10,09%).

Оппозиция не признала результаты выборов, а в Республике начались уличные протесты, которые жестко подавляют силовики. В первый день народных протестов, 9 августа, было задержано около 3 тысяч человек. Сколько демонстрантов задержали 10 и 11 августа, не сообщается. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного человека - на баррикаде у участника уличных противостояний в руке якобы взорвался взрывоопасный предмет.

Ранее сообщалось, что в Беларуси третьи сутки не работает интернет.