Протесты в Беларуси: Лукашенко созвал совещание [ Редактировать ]
В среду, 12 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко созвал собрание из-за протестов в стране. Он называет главными задачами "обеспечение безопасности граждан и защиту конституционного строя". Об этом сообщает "Наша Нива".
Отметим, в стране после выборов президента ситуация усложнилась.
Понятно из ситуации, что главными задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего - обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан соседней страны к "максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия".
Напомним, что 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко (80% голосов), занимающий этот пост уже 26 лет. Второе место заняла оппозиционер Светлана Тихановская (10,09%).
Оппозиция не признала результаты выборов, а в Республике начались уличные протесты, которые жестко подавляют силовики. В первый день народных протестов, 9 августа, было задержано около 3 тысяч человек. Сколько демонстрантов задержали 10 и 11 августа, не сообщается. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного человека - на баррикаде у участника уличных противостояний в руке якобы взорвался взрывоопасный предмет.
Ранее сообщалось, что в Беларуси третьи сутки не работает интернет.
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