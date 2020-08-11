В Беларуси третьи сутки не работает интернет [ Редактировать ]
В Беларуси уже третьи сутки наблюдаются серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на практически полное отсутствие доступа ко всем основным социальным сетям, мессенджерам и поисковым системам.
Неполадки возникли у пользователей как мобильного, так и фиксированного интернета. Люди из других стран не могут открыть сайты в национальном белорусском домене .by и других ресурсов, которые находятся на серверах внутри республики, в том числе крупнейшие независимые белорусские медиа.
По официальной версии государственных структур и президента Беларуси Александра Лукашенко, всему виной кибератаки из-за рубежа, однако IT-эксперты и правозащитные организации открыто обвиняют в интернет-шатдауне государство. В частности, "Белтелеком", которому принадлежит около 90% всех фиксированных каналов связи в стране.
К 10 августа интернет в Беларуси заработал лишь частично. Социальные сети и мессенджеры у многих пользователей работают только через анонимайзеры, VPN или прокси-серверы.
Ранее сообщалось, что Google создала карту протестов в Беларуси, а глава Европейского Совета призвал власти республики обеспечить свободу слову и свобода собраний.
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