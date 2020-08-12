В Бресте во время акции протеста 11 августа сотрудники милиции применили огнестрельное оружие. Об этом написала в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников огнестрельное оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен.

Позднее сообщение было отредактирован, из него пропало слово "огнестрельное".

Как сообщает "Еврорадио", чтобы остановить демонстрантов в Бресте, силовики открыли по ним огонь. Один человек был серьезно ранен. Его диагноз: "открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб - разложение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание".

По данным "Белта", после акций протеста 9-11 августа в больницы Бреста обратились около 100 человек. Травмы в основном легкой степени тяжести, но 23 человек госпитализировали, некоторым потребовались операции.

Ранее сообщалось, что в Беларуси заявили о задержании организаторов акций протеста, а МИД Украины сообщил, что во время протестов задержали 9 украинских граждан.