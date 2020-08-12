Google создает глобальную систему оповещения о землетрясениях [ Редактировать ]
Американская корпорация Google объявила о начале работ по создании глобальной системы предупреждения о землетрясениях с помощью устройств на базе Android.
В Google считают развертывание обычных сейсмометров по всему миру слишком дорогим проектом, однако данную проблемы планируют решить с помощью устройства на базе операционной системы Android. Они могут стать мини-сейсмометрами, поскольку акселерометры, реагирующие на поворот экрана, очень чувствительны к сейсмическим колебаниям и могут распознавать как первую, слабую, волну, так и более сильные, в том числе из эпицентра землетрясения.
Благодаря данным тысяч устройств на базе Android Google сможет собирать и обрабатывать данные, после чего предупреждать о землетрясении с помощью системы ShakeAlert.
Протестируют глобальную систему оповещения о землетрясениях в американском штате Калифорния. В дальнейшем ее планируют распространить по всему миру.
Как сообщали "Подробности", последнее землетрясение в Украине было зафиксировано 23 июля - тогда "тряхнуло" Буковину. До этого подземные толчки на территории нашей страны произошли 25 июня в Закарпатье.
по теме
Google представила смартфон Pixel 4A
Pixel 4a появится в продаже 20 августа по цене в $349
Huawei остается без процессоров Kirin из-за санкций США
Смартфон Mate 40, который был анонсирован к выпуску в сентябре, станет последней моделью на базе процессора Kirin
Google выпустит телефон-раскладушку
Три новых модели Pixel должны выйти на рынок в четвертом квартале 2021 года
Google проложит подводный кабель между США и Европой (видео)
Кабель по дну Атлантического моря должен увеличить пропускную способность и скорость работы всех сервисов Google
SpaceX построит курорт рядом с космодромом
Компания объявила об открытии вакансии менеджера по развитию курорта