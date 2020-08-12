Американская корпорация Google объявила о начале работ по создании глобальной системы предупреждения о землетрясениях с помощью устройств на базе Android.

В Google считают развертывание обычных сейсмометров по всему миру слишком дорогим проектом, однако данную проблемы планируют решить с помощью устройства на базе операционной системы Android. Они могут стать мини-сейсмометрами, поскольку акселерометры, реагирующие на поворот экрана, очень чувствительны к сейсмическим колебаниям и могут распознавать как первую, слабую, волну, так и более сильные, в том числе из эпицентра землетрясения.

Благодаря данным тысяч устройств на базе Android Google сможет собирать и обрабатывать данные, после чего предупреждать о землетрясении с помощью системы ShakeAlert.

Протестируют глобальную систему оповещения о землетрясениях в американском штате Калифорния. В дальнейшем ее планируют распространить по всему миру.

Как сообщали "Подробности", последнее землетрясение в Украине было зафиксировано 23 июля - тогда "тряхнуло" Буковину. До этого подземные толчки на территории нашей страны произошли 25 июня в Закарпатье.