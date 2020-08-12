Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден визначився зі своїм претендентом на пост віцепрезидента. Нею стала сенаторка штату Каліфорнія Каміла Гарріс. Вона перша темношкіра жінка в історії Сполучених Штатів, яка змагатиметься за цю посаду.

Гарріс теж оголосила про учать у президентських перегонах, утім, згодом - свою кандидатуру зняла. Через недостатню підтримку виборців.

До слова, потенційне призначення Байдена чинний президент Дональд Трамп розкритикував, назвавши "фальшивкою".