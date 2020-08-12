Джо Байден визначився зі своїм віцепрезидентом [ Редактировать ]
Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден визначився зі своїм претендентом на пост віцепрезидента. Нею стала сенаторка штату Каліфорнія Каміла Гарріс. Вона перша темношкіра жінка в історії Сполучених Штатів, яка змагатиметься за цю посаду.
Гарріс теж оголосила про учать у президентських перегонах, утім, згодом - свою кандидатуру зняла. Через недостатню підтримку виборців.
До слова, потенційне призначення Байдена чинний президент Дональд Трамп розкритикував, назвавши "фальшивкою".
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