На Донеччині за ініціативою "Опозиційної платформи - За Життя" почали збір підписів за проведення виборів у всіх ОТГ [ Редактировать ]
Повернути їм право голосу - вимагають жителі вісімнадцяти об'єднаних громад на Донбасі. ЦВК, нагадаю, ухвалила рішення, яким скасувала місцеві вибори у прифронтових районах Донеччини та Луганщини. А це загалом близько півмільйона голосів. За ініціативою "Опозиційної платформи - За Життя" на Донеччині розпочали масштабний збір підписів за проведення виборів у всіх ОТГ. Лише за перший день зібрали понад 10 тисяч підписів.
Як у ЦВК пояснюють відмову і чому місцеві вважають, що такі аргументи не витримують жодної критики - дивіться далі.
Прифронтове Новолуганське. Попри те, що селище розташоване майже на лінії зіткнення, минулого року тут відбулися і президентські, і парламентські вибори. Тож рішення Центрвиборчкому про заборону місцевих виборів тут сприйняли з обуренням.
Олена, жителька Новолуганського - Новолуганское:
Все шесть лет войны платит налоги и работает у нас были и президентские и парламентские когда тут стреляли а сейчас тихо мы живем на подконтрольной части Украины и получается наши голоса не слышат, получается им не нужны наши области?
Люди впевнені - влада їх використала на попередніх виборах. А коли чиновники зрозуміли, що опозиціонери візьмуть більшість, під приводом війни заборонили волевиявлення.
Костянтин, житель Новолуганського:
Тогда действительно было опасно, а сейчас они объясняют тем, что опасно хотя сейчас тихо.
А місцеві депутати кажуть про пряме порушення Основного Закону України Центрвиборчкомом.
Костянтин Саркісов, голова Новолуганської селищної ради:
Это нарушает конституционное право выбирать и право быть избранным. При том, что в девятнадцатом году тут без единого нарушения были проведены выборы в Верховную Раду и президентские.
Зараз місцеві депутати та представники громади планують спрямувати офіційне звернення до президента України з вимогою скасувати антиконституційне рішення ЦВК.
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