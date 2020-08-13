На Донбасі нові провокації з боку російських окупантів. Біля Мар'їнки та Південного лунали черги зі стрілецької зброї, а неподалік Залізного противник здійснив два постріли зі станкового гранатомету.

А в районі Красногорівки ворог заклав протипіхотну міну. Наші військові вогню у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Армійці кажуть: окупанти хоч і не ведуть прицільних обстрілів, але потроху облаштовують свої позиції.

Позивний "Шкаф", військовослужбовець Збройних сил України: