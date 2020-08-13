Ліси Амазонки у вогні. Про масштабні пожежі повідомляє Національний інститут космічних досліджень. Проте президент Бразилії запевняє, що проблеми немає: полум'я, мовляв, уже приборкали. Тарас Пилипець розповість докладніше.

Дерева, кущі, трава - все оповите вогнем. Через густий дим людям важко дихати. Така ситуація нині у джунглях бразильського штату Амазонас, який найбільше потерпає від пожеж.

Усе горить, нам нічим дихати, а влада не визнає, що пожежі стали неконтрольованими.

Численні осередки займання фіксують по всій країні. У найгарячіші точки влада спрямовує надзвичайників і військових із сусідніх штатів, також залучають волонтерів. Працює спецтехніка. Попри це президент Жаїр Болсонару заявив - пожежі в лісах Амазонії майже ліквідовані.

Жаїр Болсонару, президент Бразилії:

Ми зосередили всі сили на боротьбі з пожежами. Кількість осередків займання зменшилася на 28 відсотків порівняно з минулим роком. Втім, нас і далі критикують: з-за кордону лунають погрози, а громадяни не довіряють владі. Але ми активно боремося зі знищенням лісів. І поки що доволі ефективно.

Натомість дані Національного інституту космічних досліджень Бразилії свідчать про інше. За підрахунками відомства, нині в Бразилії - 10 тисяч осередків займань, що на 17 відсотків більше, ніж в аналогічний період торік. А площа спустошених вогнем земель збільшилися за рік ще на третину. Після оприлюднення інформації, яка суперечить заявам політиків, директор інституту позбувся посади.

Дощові ліси Амазонії найбільша світова екосистема, що поглинає надлишок вуглецю з атмосфери та уповільнює кліматичні зміни. А тепер легені планети самі потерпають від діяльності людини. Попри заборону уряду випалювати ліси, жителі й далі розчищають території під поля та пасовища.

Ми в жодному разі не хочемо створювати загрози для чиїхось життів. Особисто мені просто потрібно десь випасати худобу, щоб прогодувати сім'ю.

На бразильську владу тисне міжнародна спільнота, вимагаючи вжити жорстких заходів задля збереження дощових лісів Амазонії. Глобальні інвестори, чиї статки оцінюють у два трильйони доларів, погрожують вивести свої вклади із сільського господарства країни, якщо адміністрація Болсонару не зарадить знищенню дощових лісів.