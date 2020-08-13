Пожежі в Амазонії: від Бразилії вимагають активніше рятувати ліси [ Редактировать ]
Ліси Амазонки у вогні. Про масштабні пожежі повідомляє Національний інститут космічних досліджень. Проте президент Бразилії запевняє, що проблеми немає: полум'я, мовляв, уже приборкали. Тарас Пилипець розповість докладніше.
Дерева, кущі, трава - все оповите вогнем. Через густий дим людям важко дихати. Така ситуація нині у джунглях бразильського штату Амазонас, який найбільше потерпає від пожеж.
Усе горить, нам нічим дихати, а влада не визнає, що пожежі стали неконтрольованими.
Численні осередки займання фіксують по всій країні. У найгарячіші точки влада спрямовує надзвичайників і військових із сусідніх штатів, також залучають волонтерів. Працює спецтехніка. Попри це президент Жаїр Болсонару заявив - пожежі в лісах Амазонії майже ліквідовані.
Жаїр Болсонару, президент Бразилії:
Ми зосередили всі сили на боротьбі з пожежами. Кількість осередків займання зменшилася на 28 відсотків порівняно з минулим роком. Втім, нас і далі критикують: з-за кордону лунають погрози, а громадяни не довіряють владі. Але ми активно боремося зі знищенням лісів. І поки що доволі ефективно.
Натомість дані Національного інституту космічних досліджень Бразилії свідчать про інше. За підрахунками відомства, нині в Бразилії - 10 тисяч осередків займань, що на 17 відсотків більше, ніж в аналогічний період торік. А площа спустошених вогнем земель збільшилися за рік ще на третину. Після оприлюднення інформації, яка суперечить заявам політиків, директор інституту позбувся посади.
Дощові ліси Амазонії найбільша світова екосистема, що поглинає надлишок вуглецю з атмосфери та уповільнює кліматичні зміни. А тепер легені планети самі потерпають від діяльності людини. Попри заборону уряду випалювати ліси, жителі й далі розчищають території під поля та пасовища.
Ми в жодному разі не хочемо створювати загрози для чиїхось життів. Особисто мені просто потрібно десь випасати худобу, щоб прогодувати сім'ю.
На бразильську владу тисне міжнародна спільнота, вимагаючи вжити жорстких заходів задля збереження дощових лісів Амазонії. Глобальні інвестори, чиї статки оцінюють у два трильйони доларів, погрожують вивести свої вклади із сільського господарства країни, якщо адміністрація Болсонару не зарадить знищенню дощових лісів.
по теме
У Бразилії палають ліси Амазонії: нарахували 10 тисяч осередків пожеж
Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявляє пожеж у лісах Амазонії майже не залишилося. Хоча місцеві дослідники запевняють - у серпні ситуація навпаки погіршилася, а число осередків і далі стрімко зростає
У Бразилії досі палають ліси Амазонки
Найскладніша ситуація з пожежами у районі Пантанал, найбільш заболоченій місцевості у світі
У Каліфорнії не вщухають масштабні пожежі
Каліфорнія палає від п'ятниці, причина - низька вологість ґрунту та спекотна погода.
Каліфорнія палає: площа пожеж за добу подвоїлась
Масштабні пожежі не вщухають в американському штаті Каліфорнія. За минулу добу площа займання збільшилася майже вдвічі, та нині становить 10 тисяч сімсот гектарів
У Каліфорнії евакуювали тисячі людей через лісові пожежі
Масштабні лісові пожежі вирують в американському штаті Каліфорнія. Евакуювали близько восьми тисяч людей. Палає від п'ятниці. Про жертви наразі інформації не надходило