ОП-ЗЖ требует отправить в отставку министра юстиции [ Редактировать ]
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отправить в отставку министра юстиции и полностью "перезагрузить" общественный совет при министерстве.
Рост доверия и поддержки граждан к работе оппозиционных партий провоцирует истерику у Зе-власти, партии войны и ручных "грантоедов" на прикорме у внешних кредиторов. В попытке не допустить политического поражения своего режима они пытаются любыми методами давить и запугивать оппозицию, и уже не разбирают ни способов, ни средств.
После серии бандитских налетов на офисы оппозиции, бросаний гранат и закладки мин, террористических нападений на оппозиционеров, власть и ее приспешники теперь пытаются задействовать административную машину. В среду 12.08. так называемый общественный совет при Министерстве юстиции Украины принял решение рекомендовать Минюсту начать процедуру запрета деятельности "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Партии Шария".
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти и лично от Президента Зеленского остановить репрессии против оппозиционных партий. Найдите и привлеките к ответственности экстремистов, занимающихся открытым бандитизмом. Верните украинским гражданам право голоса, прекратите административный террор и не пытайтесь столкнуть Украину к диктатуре!
Мы требуем полной очистки власти от ставленников партии войны и грантоедов, находящихся под внешним управлением. В том числе, Министра юстиции Малюськи, не справляющегося со своими обязанностями. Настаиваем на необходимости полной перезагрузки так называемых общественных советов при министерствах, куда прошлый и нынешний режим пристроил самых преданных "соросят" и самых оголтелых радикалов.
Несмотря на открытый террор и административное давление, мы продолжим защищать права и интересы украинских граждан. При помощи и поддержке украинского народа мы очистим власть, вернем мир и благополучие в нашу страну.
Заявление партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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