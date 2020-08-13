Представники "Динамо Київ" відвідали військовий госпіталь Нацгвардії: що привезли та як на зустріч вплинув карантин [ Редактировать ]
Підтримати моральний дух захисників України вирішили представники футбольного клубу "Динамо" Київ. Разом із волонтерами вони приїхали в Головний військовий госпіталь Нацгвардії. Що привезли та як на зустріч вплинув карантин? Дивіться далі.
В первую очередь пожелание здоровья, в первую очередь победы и вот мы привезли то, что вам может помочь чувствовать себя более комфортно. Мы о вас всегда помним.
Представники футбольного клубу "Динамо" Київ передають допомогу українським бійцям, які проходять реабілітацію в Головному військовому госпіталі Міноборони. У пакунках - спортивний одяг, прапори, футболки та атрибутика знаменитого клубу. А також продукти. Та подарунки - не головне. Увага і спілкування - це те, що має підтримати бойовий дух армійців і зарядити їх позитивом.
Данило, військовослужбовець Збройних сил України:
Це як знаєте, як коли вони грають в футбол, коли збираються фани, цілі стадіони, вони їх надихають і тоді і команда грає краще, так і з нами. Коли ми знаємо, що про нас не забувають, що про нас думають, то це добавляє бойового духу і наснаги і хочеться іти в бій.
Таке спілкування з військовослужбовцями динамівці вважають справою честі. Зазвичай обов'язково запрошують на футбольні матчі. Але цього разу карантин став на заваді. Всередину госпіталя не пускають. Бійці самі вийшли зустрітися з представниками футбольного клубу.
Сергій Михайленко, президент Фан-клубу ФК "Динамо" Київ:
Зібрали, купили все потрібне, все що просили волонтери і сьогодні привезли і передали ви бачите хлопці знову з позитивними емоціями. На жаль, коронавірус, нас не пускають в шпиталь провідати хлопців всередині, але сьогодні передали, хлопці вийшли забрали подарунки. І зараз я сподіваюсь буде примірка, бо там і костюми, і одежа, і екіпіровка, і кросівки, і їжа, і напої. Все, що просили - все ми їм передали.
Клуб активно співпрацює з волонтерами вже майже 6 років.
Наталія Юсупова, волонтерка:
Клуб "Динамо" Киев с 14 года очень сильно помагает раненым и госпиталю. Они привозят очень много всего необходимого и приглащают нас на стадионы и поддерживают всеми способами, какими только можно. Мы волонтеры и ребяты, вы видели как воины щасливы. Мы очеь благодарны и рады, это огромная моральная поддержка, огромнейшая.
Серед присутніх був і легендарний динамівець Володимир Мунтян, який пообіцяв зіграти матч із бійцями та ветеранами футболу - щойно закінчиться карантин.
по теме
"Динамо" оформило первый трансфер при Луческу
Футбольный клуб "Динамо" оформил первый трансфер "бело-синих" под руководством главного тренера Мирчи Луческу
"Велике будівництво": у Бориспільській лікарні завершився перший етап реконструкції відділень
Ремонт вартістю 150 мільйонів гривень. У Бориспільській лікарні на Київщині завершився перший етап реконструкції відділень, який тривав майже рік
Інфляція, удар по бізнесу та девальвація: які наслідки підвищення мінімальної зарплати чекають на українців
Підвищення рівня мінімальної зарплати в сучасних українських реаліях може призвести до зворотного ефекту. У цьому разі українці, які отримують мінімалку, у кращому випадку не відчують її збільшення
Масові весілля та заповнені нічні клуби: чому жителі Прикарпаття нехтують карантином
Масові весілля, гулянки в нічних клубах та проїзд у транспорті без масок. Так "дотримуються" карантину на Прикарпатті
Коронавірус в Україні поставив черговий антирекорд
Хворих на СOVID-19 в Україні побільшало майже на 1600 за останню добу. Понад триста пацієнтів госпіталізовані