Підтримати моральний дух захисників України вирішили представники футбольного клубу "Динамо" Київ. Разом із волонтерами вони приїхали в Головний військовий госпіталь Нацгвардії. Що привезли та як на зустріч вплинув карантин? Дивіться далі.

В первую очередь пожелание здоровья, в первую очередь победы и вот мы привезли то, что вам может помочь чувствовать себя более комфортно. Мы о вас всегда помним.

Представники футбольного клубу "Динамо" Київ передають допомогу українським бійцям, які проходять реабілітацію в Головному військовому госпіталі Міноборони. У пакунках - спортивний одяг, прапори, футболки та атрибутика знаменитого клубу. А також продукти. Та подарунки - не головне. Увага і спілкування - це те, що має підтримати бойовий дух армійців і зарядити їх позитивом.

Данило, військовослужбовець Збройних сил України:

Це як знаєте, як коли вони грають в футбол, коли збираються фани, цілі стадіони, вони їх надихають і тоді і команда грає краще, так і з нами. Коли ми знаємо, що про нас не забувають, що про нас думають, то це добавляє бойового духу і наснаги і хочеться іти в бій.

Таке спілкування з військовослужбовцями динамівці вважають справою честі. Зазвичай обов'язково запрошують на футбольні матчі. Але цього разу карантин став на заваді. Всередину госпіталя не пускають. Бійці самі вийшли зустрітися з представниками футбольного клубу.

Сергій Михайленко, президент Фан-клубу ФК "Динамо" Київ:

Зібрали, купили все потрібне, все що просили волонтери і сьогодні привезли і передали ви бачите хлопці знову з позитивними емоціями. На жаль, коронавірус, нас не пускають в шпиталь провідати хлопців всередині, але сьогодні передали, хлопці вийшли забрали подарунки. І зараз я сподіваюсь буде примірка, бо там і костюми, і одежа, і екіпіровка, і кросівки, і їжа, і напої. Все, що просили - все ми їм передали.

Клуб активно співпрацює з волонтерами вже майже 6 років.

Наталія Юсупова, волонтерка:

Клуб "Динамо" Киев с 14 года очень сильно помагает раненым и госпиталю. Они привозят очень много всего необходимого и приглащают нас на стадионы и поддерживают всеми способами, какими только можно. Мы волонтеры и ребяты, вы видели как воины щасливы. Мы очеь благодарны и рады, это огромная моральная поддержка, огромнейшая.

Серед присутніх був і легендарний динамівець Володимир Мунтян, який пообіцяв зіграти матч із бійцями та ветеранами футболу - щойно закінчиться карантин.