Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа [ Редактировать ]
Армия обороны Израиля нанесла удары по ряду объектов правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС. Удар сделали в ответ на запуск воздушных шаров с взрывчаткой.
Об этом говорится в заявлении ведомства в Twitter.
Отмечается, что были атакованы комплекс военно-морских сил ХАМАС, подземная инфраструктура и наблюдательные пункты террористической организации ХАМАС.
"Нападение было совершено в ответ на взрывы взрывных и зажигательных аэростатов из сектора Газа на израильскую территорию за последнюю неделю", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Израиль запустил в космос спутник-шпион.
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