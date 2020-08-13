Армия обороны Израиля нанесла удары по ряду объектов правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС. Удар сделали в ответ на запуск воздушных шаров с взрывчаткой.

Об этом говорится в заявлении ведомства в Twitter.

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Отмечается, что были атакованы комплекс военно-морских сил ХАМАС, подземная инфраструктура и наблюдательные пункты террористической организации ХАМАС.

"Нападение было совершено в ответ на взрывы взрывных и зажигательных аэростатов из сектора Газа на израильскую территорию за последнюю неделю", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Израиль запустил в космос спутник-шпион.