14 августа в Украине отмечают большой религиозный праздник - Медовый Спас. В этот день в церквях по традиции освящают мед. Кроме того, в этот день начинается строгий Успенский пост.

Также в этот день существует целый ряд примет и традиций.

Основная традиция, связанная с праздником - это освящение продуктов, которые символизируют праздник: мед, воду, мак, изделия из мака и букет из трав - мяты, чабреца и календулы.

Приметы и традиции Медового спаса:

В народе говорят, что на Медовый спас начинается осень. Поэтому погода может быть самая суровая: дождь, ветер, холод и ураганы. Но при этом, люди говорят о том, что для верующих всегда будет возможность попасть в церковь - полчаса яркого солнца обязательно порадуют.

Также, по традиции, в этот день освящают колодца. И сейчас можно увидеть, как в селах договариваются сделать обряд освящения именно на Спас. Если вдруг вы решили покрестить ребенка на праздник - это будет большой и светлый день - ребенок будет здоровым и крепким.

Именно на Спас надо обратить внимание на вдов, пенсионеров, одиноких и нуждающихся в помощи.

Некоторые до сих пор кладут освященную маковую головку под подушку детям. Это должно охранять от сглаза, дарить здоровье и хороший сон. Стоит отметить, что из мака делали молоко, которым поили в древности детей, чтобы те спали. Но мы то уже знаем, что это был наркотик, который притуплял нервную систему. Да и вообще очень опасен для малышей. Так что от некоторых традиций стоит отказаться.

Приятная примета - это отпущение грехов. В старые времена верили, что в этот день женщинам прощаются все незамоленные грехи. Но есть особенность: женщина должна сама себя простить, тогда будет прощена и Богом.

Еще одно доказательство того, что православные традиции ходят за руку с народными: на Медовый спас нельзя шуметь и с размахом праздновать. Объяснение простое - от криков и музыки пчелы станут нервными и могут покусать пасечника. Так что в среду стоит заняться чем-то расслабляющим и тихим.

Ранее мы писали о том, когда в Украине отмечают три Спаса в 2020 году.