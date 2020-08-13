Задержание украинцев в Беларуси: Кулеба сделал заявление [ Редактировать ]
В четверг, 13 августа, в ходе брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о поисках задержанных в Беларуси украинских волонтеров Константина Равуцкого и Евгения Васильева.
Так, белорусские правоохранители провели обыск по месту временного проживания волонтеров и изъяли ноутбук и паспорта.
МИД направил Беларуси две ноты с запросом предоставить информацию о всех гражданах Украины, которые были задержаны в период с 9 по 12 августа, а также предоставить информацию о причинах и местах содержания украинцев.
Официальные органы Беларуси не информируют нас о местонахождении наших граждан... Консул объезжает все точки, где могут быть задержанные, для того, чтобы установить хоть какие-то данные о местонахождении наших граждан.
Также министр отметил, что у посла Украины был разговор с министром иностранных дел Беларуси по этому вопросу.
Отметим, украинцам объявили подозрения в уголовном деле о массовых беспорядках в Минске 10-12 августа.
Напомним, что 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко (80% голосов), занимающий этот пост уже 26 лет. Второе место заняла оппозиционер Светлана Тихановская (10,09%).
Оппозиция не признала результаты выборов, а в Республике начались уличные протесты, которые жестко подавляют силовики.
по теме
Протесты в Беларуси: Кулеба озвучил позицию МИД
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что осуждает насилие во время протестов в Беларуси и призывает к освобождению задержанных
Протесты в Беларуси: задержали украинцев
Во время протестов в Беларуси задержали девять украинских граждан
Протесты в Беларуси: главы МИД Евросоюза созывают чрезвычайную видеоконференцию
В пятницу, 14 августа, главы Министерств иностранных дел Евросоюза собираются на чрезвычайную видеоконференцию
Над Киевом запустили флаг в поддержку белорусов (видео)
Во вторник, 11 августа, в Киеве продолжаются акции в поддержку белорусов
Под посольством Беларуси в Киеве собираются люди
В понедельник, 10 августа, в Украине, под посольством Беларуси в Киеве собираются люди