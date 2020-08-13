В четверг, 13 августа, в ходе брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о поисках задержанных в Беларуси украинских волонтеров Константина Равуцкого и Евгения Васильева.

Так, белорусские правоохранители провели обыск по месту временного проживания волонтеров и изъяли ноутбук и паспорта.

МИД направил Беларуси две ноты с запросом предоставить информацию о всех гражданах Украины, которые были задержаны в период с 9 по 12 августа, а также предоставить информацию о причинах и местах содержания украинцев.

Официальные органы Беларуси не информируют нас о местонахождении наших граждан... Консул объезжает все точки, где могут быть задержанные, для того, чтобы установить хоть какие-то данные о местонахождении наших граждан.

Также министр отметил, что у посла Украины был разговор с министром иностранных дел Беларуси по этому вопросу.

Отметим, украинцам объявили подозрения в уголовном деле о массовых беспорядках в Минске 10-12 августа.

Напомним, что 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко (80% голосов), занимающий этот пост уже 26 лет. Второе место заняла оппозиционер Светлана Тихановская (10,09%).

Оппозиция не признала результаты выборов, а в Республике начались уличные протесты, которые жестко подавляют силовики.