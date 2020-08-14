В Минске задержанных участников протеста начали выпускать из центра изоляции для правонарушителей.

Об этом пишут РИА Новости.

По информации, в течение всего дня людям, которые ожидали выхода задержанных на улице Окрестина, привозили воду и еду. Среди встречающих есть и волонтеры, которые вызвались отвозить выходящих из изолятора до дома.

Отмечается, что люди, которых выпустили из СИЗО рассказывают о том как правоохранители всячески издевались над задержанными и всячески унижали их.

Из ЦИП Окрестино сегодня должны начать выпускать задержанных. Наш корреспондент там говорит, что встречать их пришло очень много людей. В течение дня для ожидающих минчане привозили воду и еду, и предлагают помощь с авто, чтобы после освобождения люди могли добраться до дома. pic.twitter.com/cgefE7L7vS — Onliner (@OnlinerBY) August 13, 2020

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