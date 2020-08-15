Ланцюг єдності та миру. Акцію солідарності з білоруським народом організували в центрі Києва. Мітингувальники прийшли в білому, принесли квіти на знак підтримки дружнього народу.

З квітами, любов'ю і закликом не лишатися байдужими - українці й білоруси вишикувалися в білосніжне серце солідарності. Усе чого просять - припинити кровопролиття.

Вірим, можем, переможем!

Євген - білорус, останні кілька років живе в Києві. Розповідає, волів би зараз бути в Мінську та ходити на мітинги із сином. Та сьогодні прийшов сюди, щоб разом зі співгромадянами підтримати свій народ.

Євген, учасник акції:

Мой 17-летний сын каждый день в митингах. Каждый вечер присылал смс что убегал от ОМОНа, но я его поддерживаю. Страшно, конечно, волнительно, но если не мы, то кто? У меня там друзья родственники, я мысленно с ними, они там как могут предпринимают все возможные действия, чтобы как то повлиять на то, чтобы восторжествовала справедливость.

Анастасія - теж білоруска. Останній рік живе в Україні. Дівчина каже, сьогодні тут, бо хоче висловити солідарність і відчути підтримку українців.

Анастасія, учасниця акції:

Я действительно очень горжусь своим народом, какие они сплоченные, какие они молодцы все. Но с другой стороны, очень грустно - от избиения, убийств от всего того ужаса. Я очень переживаю, особенно первые дни, когда не было связи с Беларусью, когда у них не было интернета - я не знала, где они, что с ними, я видела только ужасные новости.

Про те, що співатиме білоруські народні пісні в серці української столиці, - ще кілька днів тому Тетяна не здогадувалася. Валізи собі і дітям у Київ спакувала за дві години. У Мінську жінка працювала телеведучою, критично висловлювалася щодо дій влади. І їй на телефон почали надходити погрози.

Тетяна Бородкіна, учасниця акції:

Оставили даже собаку и кота и всю живность, закрыли дом и уехали. Видимо, высказалась и как-то все, пошла какая-то волна. А учитывая, что муж очень активно участвовал во всех акциях мирных акциях - было принято решение. Беларусов уже не сломят. Чем больше они нас пугают и мучают, тем они нас не пугают, а вызывают злость. Не остановить журналистов, которые увольняются с телевидения, ни народ, ни заводы, которые бастуют, ни врачей.

Такі мирні акції білоруси планують організовувати і в інших європейських столицях. Кажуть, кожен голос для них зараз важливий, навіть якщо він тихий.