"Опозиційна платформа - За життя" оскаржить у Конституційному суді скандальну адмінреформу - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Адмінреформу в її нинішньому вигляді необхідно скасувати, - у цьому переконані в "Опозиційній платформі - За життя". Там заявляють, що перед тим як змінити межі районів, треба було узгодити це з місцевими жителями. Тому партія звернулася до Конституційного Суду, щоб той дав оцінку діям влади.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Абсолютно надуманное решение, поскольку люди не понимают этого. Без мнения людей, без того, что было обсуждение социальных вопросов, обсуждение с общественностью этих вопросов, они очень чувствительны, - таких решений приниматься не должно было. По этому, мы как раз в КСУ и обратились - чтобы отменить это разделение, поскольку оно нарушает конституционные права миллионов людей, которые живут в Украине.
Очень много возмущений по стране этими административными методами - когда делились районы без учета мнения жителей, без решения того, какая будет инфраструктура, какие социальные вопросы будут решаться. По этому, это те вещи, которые убивают авторитет сегодняшних "слуг". Но Бог с ним, и нам особо их не жалко. Исправлять это будет тяжело, поскольку люди будут испытывать трудности. А исправлять это придется, потому что это надуманное, "через колено" принято решение.
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