В белорусском Гомеле проходит церемония прощания с Александром Вихором, который стал третьим убитым в результате действий ОМОНа во время протестов в Беларуси.

Об этом пишет TUT.by

По их словам, молодого человека задержали 9 августа, когда он ехал к своей девушке, 12 августа стало известно о смерти Александра.

Утром нас завезли в ИВС, потом - в суд. И вот после суда с Сашей стало твориться неладное. Хотя, потом говорят, что еще и в камере с ним уже происходило странное. Саша вел себя неадекватно, его колотило.

Отмечается, что силовиков просили вызвать пострадавшему карету "скорой помощи", но те так и не сделали этого.

Фото: Радио Свобода

Тем временем в Минске проходит митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Бюджетников свозили туда под угрозой увольнения.