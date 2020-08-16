В Гомеле хоронят третью жертву силовиков [ Редактировать ]
В белорусском Гомеле проходит церемония прощания с Александром Вихором, который стал третьим убитым в результате действий ОМОНа во время протестов в Беларуси.
Об этом пишет TUT.by
По их словам, молодого человека задержали 9 августа, когда он ехал к своей девушке, 12 августа стало известно о смерти Александра.
Утром нас завезли в ИВС, потом - в суд. И вот после суда с Сашей стало твориться неладное. Хотя, потом говорят, что еще и в камере с ним уже происходило странное. Саша вел себя неадекватно, его колотило.
Отмечается, что силовиков просили вызвать пострадавшему карету "скорой помощи", но те так и не сделали этого.
Фото: Радио Свобода
Тем временем в Минске проходит митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Бюджетников свозили туда под угрозой увольнения.
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