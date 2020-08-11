В Беларуси набирает обороты объявленная накануне Общенациональная забастовка. К протестам на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине присоединился Минский электротехнический завод им. Козлова. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live, ставший рупором протестов в Республике.

Судя по видео с акции, в митинге принимали участие несколько сотен человек. К людям вышел директор завода - пригрозил, что бастующие могут остаться без зарплаты.

Жабинковский сахарный завод полностью остановил свою работу, люди бастуют. Рабочие собрались в Доме культуры и требуют встречи с председателем райисполкома для выдвижения своих требований.

По данным NEXTA Live, протесты в Беларуси также поддержали сотрудники Института порошковой металлургии в Минске.

А вот фото рабочих завода полупроводниковых приборов ОАО "Интеграл".

В РУП Белэнергосетьпроект в Минске якобы также назревает забастовка.

На БелАЗе в Жодино обсуждается формат забастовки и конкретные требования для предприятия.

Водители 4-го троллейбусного парка "Минсктранса" отказываются выходить на работу во вторую смену после информации о ранении водителя автобуса.

ОАО "Гродно Азот" не признал результаты выборов и также готовится бастовать.

Напомним, что 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко (80% голосов), занимающий этот пост уже 26 лет. Второе место заняла оппозиционер Светлана Тихановская (10,09%).

Оппозиция не признала результаты выборов, а в Республике начались уличные протесты, которые жестко подавляют силовики. В первый день народных протестов, 9 августа, было задержано около 3 тысяч человек. Сколько демонстрантов задержали 10 и 11 августа, не сообщается. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного человека - на баррикаде у участника уличных противостояний в руке якобы взорвался взрывоопасный предмет.

Ранее сообщалось, что в Беларуси третьи сутки не работает интернет.