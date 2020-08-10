В Минске перед началом акции протеста начались задержания/ Фото: gazeta.ru

В столице Беларуси - Минске перед началом новой акции протеста силовики начали задерживать демонстрантов. Акция запланирована на 19:00.

Об этом сообщают Sputnik.by, "Риа Новости" и "Белсат".

Отмечается, что у стелы "Минск - город-герой", где запланирована акция протеста, почти нет сторонников оппозиции. Ближайшие скверы обнесены временными заборами.

Сотрудники правоохранительных органов выборочно останавливают на улице молодых людей и проводят досмотр личных вещей.

Кроме того, возле стелы стоят водометы, автозаки и милицейские автобусы.

Также сообщается, что близлежащие торговые центры закрылись по техническим причинам.

По данным Nexta Live, из-за блокировки стелы силовиками демонстранты ввели план "Б". Протестующие будут собираться у станций метро и группами идти в центр города.

Напомним, 9 августа в Беларуси проходили выборы президента. После оглашения ЦИК результатов, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, в ряде городов вспыхнули протесты.

Ранее сообщалось, что в Беларуси после ночи кровавых протестов возбудили уголовные дела.

Также мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с первым обращением после протестов в стране.