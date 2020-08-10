В Минске перед началом акции протеста начались задержания [ Редактировать ]
В столице Беларуси - Минске перед началом новой акции протеста силовики начали задерживать демонстрантов. Акция запланирована на 19:00.
Об этом сообщают Sputnik.by, "Риа Новости" и "Белсат".
Отмечается, что у стелы "Минск - город-герой", где запланирована акция протеста, почти нет сторонников оппозиции. Ближайшие скверы обнесены временными заборами.
Сотрудники правоохранительных органов выборочно останавливают на улице молодых людей и проводят досмотр личных вещей.
Кроме того, возле стелы стоят водометы, автозаки и милицейские автобусы.
Также сообщается, что близлежащие торговые центры закрылись по техническим причинам.
По данным Nexta Live, из-за блокировки стелы силовиками демонстранты ввели план "Б". Протестующие будут собираться у станций метро и группами идти в центр города.
Напомним, 9 августа в Беларуси проходили выборы президента. После оглашения ЦИК результатов, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, в ряде городов вспыхнули протесты.
Ранее сообщалось, что в Беларуси после ночи кровавых протестов возбудили уголовные дела.
Также мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с первым обращением после протестов в стране.
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