У Маріуполі напали на волонтерів "Опозиційної платформи - За життя" [ Редактировать ]
У Маріуполі напали на волонтерів "Опозиційної платформи - За життя". Сталося це напередодні. Активісти збирали підписи за проведення місцевих виборів у всіх об'єднаних територіальних громадах підконтрольного Донбасу. Голосування у 18 ОТГ, нагадаю, скасувала ЦВК - нібито через проблеми з безпекою.
Близько 17.00 години, коли волонтери збирали намет, на них зненацька накинулася група молодиків спортивної статури. Майже 30 людей у балаклавах взялися розприскувати сльозогінний газ та бити людей.
Як наслідок - шестеро волонтерів у лікарні. У політсилі заявили, що звернулися до правоохоронців із проханням знайти та покарати винуватців.
Максим Ткач, керівник Маріупольської організації політичної партії "Опозиційна платформа - За життя":
Нападавшие действовали особо цинично, это происходило посреди белого дня. Они не пытались скрыть свои лица, так как были уверенны в своей безнаказанности, это происходило на глазах у множества свидетелей. Нападавшие забрызгали из газовых баллончиков лица наших волонтеров и принялись их избивать. Их не остановило даже то, что люди были на земле. То есть, тех, кто был на земле - добивали ногами.
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