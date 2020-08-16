У політсилі звернулися до правоохоронців із проханням знайти та покарати винуватців

У Маріуполі напали на волонтерів "Опозиційної платформи - За життя". Сталося це напередодні. Активісти збирали підписи за проведення місцевих виборів у всіх об'єднаних територіальних громадах підконтрольного Донбасу. Голосування у 18 ОТГ, нагадаю, скасувала ЦВК - нібито через проблеми з безпекою.

Близько 17.00 години, коли волонтери збирали намет, на них зненацька накинулася група молодиків спортивної статури. Майже 30 людей у балаклавах взялися розприскувати сльозогінний газ та бити людей.

Як наслідок - шестеро волонтерів у лікарні. У політсилі заявили, що звернулися до правоохоронців із проханням знайти та покарати винуватців.

Максим Ткач, керівник Маріупольської організації політичної партії "Опозиційна платформа - За життя":