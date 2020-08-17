Також у деяких регіонах святкувати весілля можна не довше трьох годин

У Туреччині посилюють карантинні обмеження. Про це повідомили в тамтешньому Мінохорони здоров'я. Нові заходи зокрема, стосуються Стамбула.

Людям старше 65 років обмежили час користування громадським транспортом та відвідування торгових центрів, заборонили ходити на пікніки і на масові заходи.

Продавцям не можна розміщувати вітрини торгових точок на тротуарах, оскільки це заважає дотриманню соціальної дистанції. Також у деяких регіонах святкувати весілля можна не довше трьох годин.