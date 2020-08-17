В понедельник, 17 августа, правительство Беларуси сложило полномочия перед объявленным победителем на выборах президента Александром Лукашенко. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 августа №480. Об этом пишет БелТА.

Ранее Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Тогда он говорил, что в основном правительство сформировано, но могут быть нюансы.

Отметим, после выборов президента в стране начались массовые протесты, в ходе которых правоохранители использовали резиновые пули, светошумовые гранаты. За четыре дня были задержаны около 7000 человек, их уже начали отпускать.

Также мы писали о том, что между Лукашенео и Путитым состоялся телефонный разговор касаемо ситуации в Беларуси. Во время телефонного разговора собеседники выразили уверенность, что все проблемы в Беларуи будут скоро урегулированы.

Как мы ранее сообщали, Лукашенко заявил о готовности России помочь при первом запросе. Стоит отметить, что МИД Украины поддержал позицию ЕС касаемо выборов в Беларуси.

Читайте также, в Украину вернулись задержанные в Беларуси волонтеры, которых задержали 12 августа, когда они снимали задержание мужчины, который просто переходил дорогу. Им грозил тюремный срок от 3 до 8 лет.

Ранее, в Киеве женщины вышли на акцию в поддержку белорусов.