Президент Беларуси Лукашенко провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Во время телефонного разговора собеседники выразили уверенность, что все проблемы в Беларуи будут скоро урегулированы.

Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства.

В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Беларуси 32 бойцов ЧВК "Вагнер" была дана "позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу".

Как сообщает пресс-служба президента России Путин и Лукашенко условились продолжать регулярные контакты на различных уровнях. Москва и Минск подтвердили "настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии".

Ранее Лукашенко сообщал, что хочет обсудить с Путиным угрозу, которая существует не только для Беларуси. Он заявил об "элементах внешнего вмешательства" и о координации протестов в стране. Напомним, что Путин один из немногих президентов, кто поздравил Лукашенко с победой на выборах главы государства.

Напомним, что в пятницу, 14 августа белорусские власти передали России 32 бойцов ЧВК "Вагнер", задержанных ранее на территории Республики. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил официальный Минск о "трагических" последствиях такого решения.