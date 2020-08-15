"В Украину вернулись задержанные в Беларуси волонтеры" - Кулеба [ Редактировать ]
В Украину вернулись задержанные в Минске волонтеры и журналисты Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter, передает УНН.
Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді Посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 15, 2020
Стоит отметить, что Константин Реуцкий и Евгений Васильев были в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске на Окрестино. Их задержали 12 августа, когда они снимали задержание мужчины, который просто переходил дорогу. Им грозил тюремный срок от 3 до 8 лет.
Константин Реуцкий и Евгений Васильев/Фото: открытый источник
Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский назвал "странным, некорректным и неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях" решение белорусских властей передать России 32 бойцов ЧВК "Вагнер", задержанных ранее на территории Республики. И предупредил, что последствия этого решения будут "трагическими".
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