"Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь" - Лукашенко [ Редактировать ]
Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с Президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - отметил белорусский лидер.
"И мы с ним (Владимиром Путиным. - Прим. БЕЛТА) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - заявил Александр Лукашенко.
Также, Лукашенко заявил о наращивании вооруженного компонента в соседних Польше и Литве, на территории которых проводятся военные учения НАТО.
"Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств - Польше и Литве. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем. И когда рано утром я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил: наших военных также беспокоит эта проблема", - заявил Лукашенко.
Он отметил, что эта тема обсуждалась еще в прошлом году, и тогда был выработан определенный алгоритм реагирования на подобные события.
Напомним, Лукашенко провел телефонные переговоры с Путиным. Во время телефонного разговора собеседники выразили уверенность, что все проблемы в Беларуи будут скоро урегулированы.
Как мы ранее сообщали, в Украину вернулись задержанные в Беларуси волонтеры.
по теме
Протесты в Беларуси: Светлана Тихановская поблагодарила сторонников за поддержку
Светлана Тихановская поблагодарила сторонников за поддержку
"Я заставлю тебя плакать": Чак Норрис обратился к Лукашенко (видео)
Чак Норрис обратился к Лукашенко
Лукашенко хочет обсудить с Путиным протесты в Беларуси
По его мнению, в стране "разворачивается агрессия" и существует "угроза не только Беларуси"
В ООН засудили насильство з боку білоруських силовиків
В ООН вважають, що вони застосовують надмірну силу до мирних демонстрантів, зокрема гумові кулі, водомети та світло-шумові гранати
У Білорусі тривають зіткнення силовиків із протестувальниками
У Мінську сутички відбуваються у трьох районах. ОМОН застосовує проти мітингарів гумові кулі, сльозогінний газ, світлошумові гранати