Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с Президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - отметил белорусский лидер.

"И мы с ним (Владимиром Путиным. - Прим. БЕЛТА) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - заявил Александр Лукашенко.

Также, Лукашенко заявил о наращивании вооруженного компонента в соседних Польше и Литве, на территории которых проводятся военные учения НАТО.

"Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств - Польше и Литве. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем. И когда рано утром я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил: наших военных также беспокоит эта проблема", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что эта тема обсуждалась еще в прошлом году, и тогда был выработан определенный алгоритм реагирования на подобные события.

Напомним, Лукашенко провел телефонные переговоры с Путиным. Во время телефонного разговора собеседники выразили уверенность, что все проблемы в Беларуи будут скоро урегулированы.

Как мы ранее сообщали, в Украину вернулись задержанные в Беларуси волонтеры.