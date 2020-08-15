В Киеве женщины устроили "цепь солидарности" с белорусами (фото, видео) [ Редактировать ]
В Киев, 15 августа, на пешеходном мосту люди провели акцию "цепь солидарности" с белорусами. В сети появились фото и видео с акции.
фото: facebook
"Первая из двух запланированных на выходные акций - женская цепь солидарности. Безграничная благодарность организаторам. Цепь растянулась вдоль пешеходного моста, затем превратилась в сердце у арки дружбы народов", - сообщила в Facebook Евгения Талиновская.
У Києві пройшла жіноча акція солідарності з народом Білорусі. Одна з організаторок розповіла, що два тижні тому була вимушена покинути рідну країну. Відео: Роксолана Бичай, Суспільне pic.twitter.com/gbZyUxQv5k— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) August 15, 2020
По словам Талиновской, цветы после акции возложили к памятнику Михаилу Жизневскому - погибшему на Майдане активисту.
фото: facebook
Также, она отметила, что и завтра 16 августа в Киеве запланирована акция в поддержку белорусов.
фото: facebook
Стоит отметить, что в Киеве на протяжении недели - акции в поддержку протестующих белорусов проходят у посольства Беларуси в Киеве каждый день.
фото: facebook
Ранее мы сообщали, что в Беларуси женщины в белом вышли на протесты.
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