Акция в Киеве в поддержку белорусам/Фото: facebook

В Киев, 15 августа, на пешеходном мосту люди провели акцию "цепь солидарности" с белорусами. В сети появились фото и видео с акции.

фото: facebook

"Первая из двух запланированных на выходные акций - женская цепь солидарности. Безграничная благодарность организаторам. Цепь растянулась вдоль пешеходного моста, затем превратилась в сердце у арки дружбы народов", - сообщила в Facebook Евгения Талиновская.

У Києві пройшла жіноча акція солідарності з народом Білорусі. Одна з організаторок розповіла, що два тижні тому була вимушена покинути рідну країну. Відео: Роксолана Бичай, Суспільне pic.twitter.com/gbZyUxQv5k — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) August 15, 2020

По словам Талиновской, цветы после акции возложили к памятнику Михаилу Жизневскому - погибшему на Майдане активисту.

фото: facebook

Также, она отметила, что и завтра 16 августа в Киеве запланирована акция в поддержку белорусов.

фото: facebook

Стоит отметить, что в Киеве на протяжении недели - акции в поддержку протестующих белорусов проходят у посольства Беларуси в Киеве каждый день.

фото: facebook

Ранее мы сообщали, что в Беларуси женщины в белом вышли на протесты.

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