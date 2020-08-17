Напередодні у Мінську відбувся наймасовіший в історії країни мітинг. У столиці зібралися до двохсот тисяч людей, десятки тисяч вийшли на вулиці інших міст. Менш численний альтернативний мітинг біля будівлі уряду зібрав і Олександр Лукашенко. Як це було - дивіться далі.

Десятки тисяч людей у самому центрі столиці - біля стели "Мінськ - місто-герой". Акцію протесту в Білорусі опозиційні ЗМІ, зокрема, "Нєхта", називають історичною. Також заявлять: цей виступ наймасовіший. У його учасників три вимоги: відставка Лукашенка, звільнення всіх затриманих і суд над силовиками, які жорстоко били людей.

До слова, мітингували не тільки в Мінську. Тисячні акції відбувалися й у інших містах: у Могильові, Бресті, Світлогорську, Гомелі, Мозирі, а також у малих населених пунктах. Як-от, Воложин.

Уже традиційні для білорусів вигуки - "Живе Білорусь!" і "Йди геть!" - лунають усюди. А от у мінському метро люди вирішили перевірити, чи багато насправді тих, хто голосував за Лукашенка.

Натомість відбувся мітинг і на підтримку чинного президента Олександра Лукашенка - в Мінську на центральній Площі незалежності. Місцеві ЗМІ повідомляють: людей сюди звозили з різних регіонів. Здебільшого бюджетників: держслужбовців, військовиків, працівників сільського господарства та вчителів. У разі відмови погрожували звільненням. На цей захід завітав і Лукашенко - виступив перед людьми з промовою. Згадав і Україну.

Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство, приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, народ, нация.

А ось так уже противники Лукашенка, який після виступу покинув провладний мітинг, проводжали його кортеж.

Із Литви опозиціонерка й опонентка Лукашенка - Світлана Тихановська - виступила із заявою. Закликала всіх співгромадян підтримати страйк. Також у її штабі зазначили: говорити з владою опозиційні сили готові лише про те, як і коли президент Олександр Лукашенко піде з посади.

Надо связаться с Путиным, президентом России. Чтобы мы с ним могли поговорить. Потому что это уже угроза не только Беларуси

Про це Лукашенко заявив напередодні. А вже сьогодні з'явилася інформація, що президент Білорусі двічі телефонував очільникові Кремля - Путіну. Вони навіть домовилися. У разі загострення РФ допоможе Білорусі забезпечити порядок у країні відповідно до положень, передбачених "Договором про колективну безпеку". Як саме - наразі не відомо.

Водночас заговорили й про повторні вибори. Зокрема, в білоруському парламенті припустили можливість їх проведення. Утім, сам Лукашенко цей варіант поки що відкидає.