В Украинской Православной Церкви четыре новых митрополита и два архиепископа [ Редактировать ]
В Украинской Православной Церкви четыре новых митрополита и два архиепископа. Как сообщает Центр информации УПЦ, 17 августа, в день 6-летия со дня интронизации Митрополита Онуфрия на кафедру Киевских Митрополитов, на торжествах в Киево-Печерской лавре четверо архиереев возведены в сан митрополитов.
За заслуги перед Украинской Православной Церковью в сан митрополита по благословению Предстоятеля возведены архиепископы: Каменский и Царичанский Владимир, Новокаховский и Генический Филарет, Кременчугский и Лубенский Николай, Банченский Лонгин, викарий Черновицкой епархии.
Также в УПЦ два новых архиепископа.
В сан архиепископа возведены епископы: Васильковский Николай, викарий Киевской епархии, Шепетовский и Славутский Евсевий.
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