Американська компанія "Тесла" розробляє тренувальний нейрокомп'ютер під назвою "Доджо" Dojo.

Про новинку написав у своєму "Твіттері" засновник компанії Ілон Маск. За його словами, пристрій прийматиме величезні обсяги відеороликів та тренуватиметься на них для створення повноцінного автомобільного автопілоту. Маск закликав усі охочі команди, які займаються дослідженням штучного інтелекту та розробкою комп'ютерних чіпів, приєднатися до проекту.