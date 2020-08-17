Поламані ребра, розбиті голови, численні синці та пошкодження. Так завершився збір підписів за проведення місцевих виборів у всіх об'єднаних територіальних громадах підконтрольного Донбасу. Всі подробиці інциденту - в нашому матеріалі.

Це перші кадри нападу на активістів у Маріуполі. На відео видно, як група невідомих оточила агітаційний намет, а перехожі ледь не благають їх припинити безчинства. Кілька десятків молодиків спортивної статури розпилили сльозогінний газ і гуртом накинулися на активістів.

Віталій, постраждалий активіст:

Толпа 30 человек напали на нас, начали бить избивать, кричали бей по голове, и все, больше ничего не кричали. Перебили руку, я голову закрывал руками, зуб выбили, голову, лицо побили.

Олексій, постраждалий активіст:

Мы приехали собирать агитационную палатку, и нас сразу не успели мы к ней подойти, нас запшикали балончиками и начали избивать, начали кричать: валите их. Бить по голове, кричать "Слава нації, смерть ворогам".

Нападники точно визначили час, адже активісти саме прийшли до намету, щоб зібрати свої речі. Цілий день збирали підписи за проведення виборів в усіх ОТГ підконтрольного Донбасу. Голосування, нагадаю, скасувала ЦВК - нібито через проблеми з безпекою.

Максим Ткач, голова маріупольської організації партії "Опозиційна платформа - За життя":

Все это было вот в этом оживленном месте. Это рынок, это центр микрорайона, свидеелем стали много людей, нападавшие избивали людей, которые уже были на земле в полуобморочном состоянии, мы считаем этот акт актом тероризма в нашей стране и как мирные жители, которые платят налоги хотели бы обратиться к президенту и спросить когда этот беспредел прекратиться.

Усього постраждали шестеро людей, на них чекає довготривале лікування. На реабілітацію знадобиться щонайменше місяць.

Олександр, постраджалий активіст:

У меня два ребра поломані, ключица немножко вывихнута, по всему телу под футболкой не видно у меня следы от кросовок видно, на голове вот немножко видно, губу разбили, ноги болят от того что отсушили.

Поліція порушила справу. Злочин кваліфікувала як "хуліганство". А в "Опозиційній платформі - За життя" впевнені - це був цинічний спланований напад на активістів, і вимагають покарати нападників.