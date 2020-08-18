У Запоріжжі зростає кількість хворих на COVID-19 серед студентів медичного університету [ Редактировать ]
У Запоріжжі кількість хворих на COVID-19 серед студентів медичного університету і далі зростає. Натепер їх вже - 42. Нагадаю, спалах інфекції стався ще минулого тижня у гуртожитку, де мешкають іноземці. Здебільшого громадяни Індії.
У самому медуніверситеті ситуацію не коментують. Там нині вступна кампанія. Відомо, що стан хворих легкого та середнього ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до лікарень. А в гуртожитках посилили протиепідемічні заходи.
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