У Запоріжжі кількість хворих на COVID-19 серед студентів медичного університету і далі зростає. Натепер їх вже - 42. Нагадаю, спалах інфекції стався ще минулого тижня у гуртожитку, де мешкають іноземці. Здебільшого громадяни Індії.

У самому медуніверситеті ситуацію не коментують. Там нині вступна кампанія. Відомо, що стан хворих легкого та середнього ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до лікарень. А в гуртожитках посилили протиепідемічні заходи.