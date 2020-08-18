Встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия и Франция) может состояться 28 августа.

Как пишет "Обозреватель", об этом сообщил Сергей Гармаш - представитель отдельных районов Донецкой области в украинской делегации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш,

В "нормандской встрече" примет участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.

Встреча политических советников - это Ермак, Козак... Это еще интереснее, мне кажется. Потому что там должен быть Козак, а он же написал, что не будет принимать участие, посмотрим. Это будет странно, если его не будет. Если соберутся только три внешнеполитических советника, это будет означать, что Россия вышла из Нормандии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что на сегодняшний день нет предпосылок для проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России. Кремль требует от Киева выполнения договоренностей, достигнутых во время декабрьского саммита в Париже: полного прекращение огня на Донбассе, обмен пленными по формуле "всех на всех", а также разведение сил по линии соприкосновения.

Как сообщали "Подробности", вице-премьер Украины Алексей Резников считает, что встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться уже в августе 2020 года. При этом он допускает, что "нормандская встреча" может пройти и в заочном формате.