МВД Беларуси заявило о смерти еще одного протестующего/ Фото: explainer.com.ua

Министерство внутренних дел (МВД) Беларуси заявило об еще одной смерти во время протестов. На Партизанском проспекте погиб 19-летний парень.

Об этом сообщила пресс-секретарь милицейского ведомства Ольга Чемоданова, передает "Радио Свобода".

Это произошло в 03:20 16 августа. На парня, который находился на проезжей части, наехал автомобиль "Рено". От полученных травм в результате ДТП молодой человек умер.

В МВД утверждают, что парень являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни.

Ранее сообщалось, что пострадавшим во время протестов в Беларуси собрали "миллионую" помощь".

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