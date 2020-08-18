В Беларуси погиб еще один протестующий [ Редактировать ]
Министерство внутренних дел (МВД) Беларуси заявило об еще одной смерти во время протестов. На Партизанском проспекте погиб 19-летний парень.
Об этом сообщила пресс-секретарь милицейского ведомства Ольга Чемоданова, передает "Радио Свобода".
Это произошло в 03:20 16 августа. На парня, который находился на проезжей части, наехал автомобиль "Рено". От полученных травм в результате ДТП молодой человек умер.
В МВД утверждают, что парень являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни.
Ранее сообщалось, что пострадавшим во время протестов в Беларуси собрали "миллионую" помощь".
Также мы писали о том, что Лукашенко назвал "цель протестов" в Беларуси.
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