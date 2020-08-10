Во время разгона акции протеста в Минске один человек погиб. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

По данным корреспондента NEXTA Live, как минимум один человек замертво упал прямо возле автозака во время задержаний.

На фото видно, как медик стоит на одном колене возле лежащего на земле мужчины.

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Отмечается, что трагедия произошла возле кинотеатра "Октябрь". На месте произошедшего работают две бригады скорой помощи.

Стоит отметить, по данным СМИ, еще четыре человека, которые пострадали во время разгона активистов, находятся в реанимации.

Важно, что больше 150 активистов уже арестованы.

Напомним, ранее в Минске силовики начали стрелять по протестующим.

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