У футболиста английского профессионального клуба "Ливерпуль" обнаружили коронавирус. Команда сейчас находится на предсезонных сборах в Австрии.

Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Имя зараженного игрока не называется.

Отмечается, что клуб полностью изолирован от публики и, несмотря на случай заражения, продолжает подготовку к сезону, который стартует уже через 11 дней.

При этом в "Ливерпуле" отказались подтвердить или опровергнуть информацию о случае заражения.

К слову, через 11 дней - 29 августа - "Ливерпуль" начнет сезон матчем за Суперкубок Англии против "Арсенала". А до этого должны пройти две контрольные игры - против "Штутгарта" 22 августа и против "Зальцбурга" 25 августа.

Ранее сообщалось, что два футболиста "Динамо" заразились коронавирусом.