Игрок "Ливерпуля" заразился коронавирусом [ Редактировать ]
У футболиста английского профессионального клуба "Ливерпуль" обнаружили коронавирус. Команда сейчас находится на предсезонных сборах в Австрии.
Об этом сообщает Kronen Zeitung.
Имя зараженного игрока не называется.
Отмечается, что клуб полностью изолирован от публики и, несмотря на случай заражения, продолжает подготовку к сезону, который стартует уже через 11 дней.
При этом в "Ливерпуле" отказались подтвердить или опровергнуть информацию о случае заражения.
К слову, через 11 дней - 29 августа - "Ливерпуль" начнет сезон матчем за Суперкубок Англии против "Арсенала". А до этого должны пройти две контрольные игры - против "Штутгарта" 22 августа и против "Зальцбурга" 25 августа.
Ранее сообщалось, что два футболиста "Динамо" заразились коронавирусом.
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