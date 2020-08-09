Два футболиста "Динамо" заразились коронавирусом [ Редактировать ]
У форварда киевского "Динамо" Назария Русина и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха диагностированы COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".
Как сообщили в пресс-службе, у Русина были выявлены симптомы COVID-19, после чего ему был оперативно сделан тест, который и показал положительный результат.
Назарий Русин/Фото: dynamo
Аналогичным оказался результат теста и Романа Вантуха.
Роман Вантух/Фото: footballua
После этого всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были проведены ПЛР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались негативными.
Назарий и Роман изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин.
Стоит отметить, что тренировочный процесс "Динамо" продолжается в штатном режиме.
Медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала.
Кроме того, случай COVID-19 выявлен у одного из футболистов академической группы ребят 2006 года рождения.
Все игроки этой возрастной группы "Динамо" отправлены на двухнедельный карантин.
Напомним, ранее легендарный футболист заболел коронавирусом.
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