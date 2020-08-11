Бывший член сборной России по футболу Роман Широков напал на судью в ходе матча между командами "Матч ТВ!" и "Ничего обычного" в четвертьфинале любительского турнира "Кубок Селебрити", проходящего в Москве.

При счете 0:0 Широков, выступающий за телевизионщиков, после словесной перепалки набросился с кулаками на арбитра Никиту Данченкова.

⚡️ Жесть. Роман Широков избил судью во время любительского матча.



Теперь будет дома сидеть. pic.twitter.com/ruQnlZpiIe — SPORT24.ru (@sport24_ru) August 10, 2020

После драки судейская бригада покинула поле и матч доигран не был. Со стадиона рефери был доставлен в больницу, где ему сняли побои (рассечение над левым глазом и гематома), после чего он написал заявление в полицию.

Хулиган на следующий день принес извинения на своей странице в Instagram.

По итогам вчерашнего матча и инцидента в нём хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершённый мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками. Надеюсь, Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнёрами по команде "Матч ТВ" и зрителями.

Роман Широков на протяжении своей карьеры футболиста в 1998-2016 годах выступал исключительно за российские клубы, проведя почти 400 матчей. В составе национальной сборной стал бронзовым призером Евро-2008.

Ранее сообщалось, что чемпионы России по футболу случайно разбили хрустальный кубок.