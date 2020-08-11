Бывший игрок сборной России по футболу избил арбитра (фото, видео) [ Редактировать ]
Бывший член сборной России по футболу Роман Широков напал на судью в ходе матча между командами "Матч ТВ!" и "Ничего обычного" в четвертьфинале любительского турнира "Кубок Селебрити", проходящего в Москве.
При счете 0:0 Широков, выступающий за телевизионщиков, после словесной перепалки набросился с кулаками на арбитра Никиту Данченкова.
⚡️ Жесть. Роман Широков избил судью во время любительского матча.— SPORT24.ru (@sport24_ru) August 10, 2020
Теперь будет дома сидеть. pic.twitter.com/ruQnlZpiIe
После драки судейская бригада покинула поле и матч доигран не был. Со стадиона рефери был доставлен в больницу, где ему сняли побои (рассечение над левым глазом и гематома), после чего он написал заявление в полицию.
Хулиган на следующий день принес извинения на своей странице в Instagram.
По итогам вчерашнего матча и инцидента в нём хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершённый мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками. Надеюсь, Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнёрами по команде "Матч ТВ" и зрителями.
Роман Широков на протяжении своей карьеры футболиста в 1998-2016 годах выступал исключительно за российские клубы, проведя почти 400 матчей. В составе национальной сборной стал бронзовым призером Евро-2008.
Ранее сообщалось, что чемпионы России по футболу случайно разбили хрустальный кубок.
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