Экс-футболист "Ливерпуля" подвергся вооруженному нападению [ Редактировать ]
Адре Уисдом был госпитализирован после вооруженного ограбления.
Об этом сообщает The Sun.
По информации, на спортсмена напали и ограбили на парковке возле больницы, в которую был госпитализирован один из родственников футболиста.
Он ранен и находится в больнице. Его состояние стабильное. Еще один мой брат находится в той же больнице. Это безумие. Я не могу в это поверить.
Известно, что Андре Уисдом играл в составе английского футбольного клуба "Ливерпуль" с 2012 по 2017 годы.
Ранее мы писали о том, что экс-футболист украинского клуба покончил с собой. Молодой человек выпустил себе пулю в голову.
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