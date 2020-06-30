Адре Уисдом был госпитализирован после вооруженного ограбления.

Об этом сообщает The Sun.

По информации, на спортсмена напали и ограбили на парковке возле больницы, в которую был госпитализирован один из родственников футболиста.

Он ранен и находится в больнице. Его состояние стабильное. Еще один мой брат находится в той же больнице. Это безумие. Я не могу в это поверить.

Известно, что Андре Уисдом играл в составе английского футбольного клуба "Ливерпуль" с 2012 по 2017 годы.

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