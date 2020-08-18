В Беларуси приземлился самолет ФСБ России, - СМИ [ Редактировать ]
Во вторник вечером, 18 августа, в столице Беларуси - Минске приземлился самолет, который принадлежит Федеральной службе безопасности России.
Об этом сообщает телеканал Nexta Live.
Предполагается, что этот самолет предназначен для определенных функций во время визитов первых лиц РФ.
"Несколько минут назад в Минске приземлился Ту-214ПУ (серийный номер 523, регистрационный номер RA-64523), принадлежащий ФСБ РФ. Предположительно, это самолет спецсвязи, предназначенный для полета по кругу вокруг определенных точек во время выездных визитов первых лиц РФ", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко провел новый разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а также привел войска на западных границах в полную боевую готовность.
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