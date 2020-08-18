Во вторник вечером, 18 августа, в столице Беларуси - Минске приземлился самолет, который принадлежит Федеральной службе безопасности России.

Об этом сообщает телеканал Nexta Live.

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Предполагается, что этот самолет предназначен для определенных функций во время визитов первых лиц РФ.

"Несколько минут назад в Минске приземлился Ту-214ПУ (серийный номер 523, регистрационный номер RA-64523), принадлежащий ФСБ РФ. Предположительно, это самолет спецсвязи, предназначенный для полета по кругу вокруг определенных точек во время выездных визитов первых лиц РФ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко провел новый разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а также привел войска на западных границах в полную боевую готовность.