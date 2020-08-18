В Беларуси нашли мертвым пропавшего члена избиркома [ Редактировать ]
Пропавший без вести член избирательной комиссии в Волковыске Константин Шишмаков, который отказался подписать протокол на президентских выборах в Беларуси, найден мертвым. Обстоятельства смерти указывают на суицид.
Об этом сообщает tut.by.
Сообщается, что информацию об обнаружении тела Шишмакова подтвердил поисково-спасательный отряд "Ангел". Издание отмечает, что его смерть не носит криминального характера, а обстоятельства указывают на суицид.
Местные Telegram-каналы уточняют, что тело Шишмакова нашли в реке Неман.
Его родственники говорят, что мужчина пропал 15 августа. Он отказался подписывать протокол избирательной комиссии, позвонил жене и сообщил, что едет домой. После этого он больше не выходил на связь. Он работал директором местного музея.
Ранее сообщалось, что в Беларуси погиб еще один протестующий.
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