Пропавший без вести член избирательной комиссии в Волковыске Константин Шишмаков, который отказался подписать протокол на президентских выборах в Беларуси, найден мертвым. Обстоятельства смерти указывают на суицид.

Об этом сообщает tut.by.

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Сообщается, что информацию об обнаружении тела Шишмакова подтвердил поисково-спасательный отряд "Ангел". Издание отмечает, что его смерть не носит криминального характера, а обстоятельства указывают на суицид.

Местные Telegram-каналы уточняют, что тело Шишмакова нашли в реке Неман.

Его родственники говорят, что мужчина пропал 15 августа. Он отказался подписывать протокол избирательной комиссии, позвонил жене и сообщил, что едет домой. После этого он больше не выходил на связь. Он работал директором местного музея.

Ранее сообщалось, что в Беларуси погиб еще один протестующий.