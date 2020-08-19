Яблочный Спас: приметы и традиции этого дня [ Редактировать ]
В среду, 19 августа, христиане восточного обряда отмечают Преображение Господне. В народе этот праздник называется Вторым Спасом, или Яблочным Спасом.
В этот день церковь празднует Преображение Иисуса Христа, когда Он явился в Божественном величии и славе трем ближайшим ученикам во время их молитвы.
Традиции
- На Яблочный Спас люди издавна святили яблоки и другие фрукты, которые до этого времени нельзя было есть. Считается, что если, кусая освященное яблоко, загадать желание, то оно должно обязательно сбыться.
- В праздник принято угощать друг друга свежими яблоками и самыми разными блюдами из этого ароматного фрукта.
- В Преображение всегда вспоминают о душах покойных родственников. В церквях заказывают панихиду, ходят на кладбище, поминают, освященные фрукты раздают нуждающимся.
Приметы праздника
- Какая погода на Яблочный Спас, такая будет и на Покров (14 октября).
- Пчелы собираются в рой, идет мелкий дождь – скоро наступит холодная и дождливая осень.
- Сухая погода 19 августа – осенью будет мало дождей.
- Весь урожай зерновых нужно собрать до Яблочного Спаса – иначе первый дождь все погубит.
- Пчелы слетаются на мед – к достатку в доме.
- Много скворцов на деревьях – к суровому январю.
- В Яблочный Спас ясно и солнечно – к суровым морозам зимой.
- 19 августа листья на деревьях пожелтели – скоро сильно похолодает.
Ранее мы писали о том, когда в Украине отмечают три Спаса в 2020 году.
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