В среду, 19 августа, христиане восточного обряда отмечают Преображение Господне. В народе этот праздник называется Вторым Спасом, или Яблочным Спасом.

В этот день церковь празднует Преображение Иисуса Христа, когда Он явился в Божественном величии и славе трем ближайшим ученикам во время их молитвы.

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Традиции

На Яблочный Спас люди издавна святили яблоки и другие фрукты, которые до этого времени нельзя было есть. Считается, что если, кусая освященное яблоко, загадать желание, то оно должно обязательно сбыться.

В праздник принято угощать друг друга свежими яблоками и самыми разными блюдами из этого ароматного фрукта.

В Преображение всегда вспоминают о душах покойных родственников. В церквях заказывают панихиду, ходят на кладбище, поминают, освященные фрукты раздают нуждающимся.

Приметы праздника

Какая погода на Яблочный Спас, такая будет и на Покров (14 октября).

Пчелы собираются в рой, идет мелкий дождь – скоро наступит холодная и дождливая осень.

Сухая погода 19 августа – осенью будет мало дождей.

Весь урожай зерновых нужно собрать до Яблочного Спаса – иначе первый дождь все погубит.

Пчелы слетаются на мед – к достатку в доме.

Много скворцов на деревьях – к суровому январю.

В Яблочный Спас ясно и солнечно – к суровым морозам зимой.

19 августа листья на деревьях пожелтели – скоро сильно похолодает.

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